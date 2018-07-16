«Билайн» стал эксклюзивным дистрибьютором Nokia 1 и Nokia 2.1 в России В рамках стратегического партнерства с HMD Global

«Билайн» (бренд «ВымпелКома») стал эксклюзивным дистрибьютором 4G-смартфонов Nokia 1 и Nokia 2.1 в России. Об этом в компании объявили в понедельник.

С 16 июля покупатели смогут приобрести смартфон Nokia 1 в салонах и интернет-магазине «Билайн», а также в фирменном интернет-магазине Nokia. В начале августа начнутся продажи смартфона Nokia 2.1. Соглашение заключено в рамках стратегического партнерства с HMD Global.

Nokia 1 обладает 4.5-дюмовым экраном, 1 Гб оперативной памяти, пяти- и двухмегапиксельными камерами, аккумулятором 2150 мАч. Смартфон работает на ОС Android Oreo (версия Go). Стоимость телефона составляет 5990 рублей. Nokia 2.1 оснащена аккумулятором емкостью 4000 мАч, имеет экран размером 5,5 дюйма. Смартфон работает на основной восьмимегапиксельной и фронтальной пятимегапиксельной камерах. Смартфон также работает на ОС Android Oreo (версия Go). Цена новинки – 7990 рублей.