Все новости

16.07.18 / 14:07 Новости / Россия и мир

«Билайн» стал эксклюзивным дистрибьютором Nokia 1 и Nokia 2.1 в России

В рамках стратегического партнерства с HMD Global

«Билайн» (бренд «ВымпелКома») стал эксклюзивным дистрибьютором 4G-смартфонов Nokia 1 и Nokia 2.1 в России. Об этом в компании объявили в понедельник.

С 16 июля покупатели смогут приобрести смартфон Nokia 1 в салонах и интернет-магазине «Билайн», а также в фирменном интернет-магазине Nokia. В начале августа начнутся продажи смартфона Nokia 2.1. Соглашение заключено в рамках стратегического партнерства с HMD Global.

Nokia 1 обладает 4.5-дюмовым экраном, 1 Гб оперативной памяти, пяти- и двухмегапиксельными камерами, аккумулятором 2150 мАч. Смартфон работает на ОС Android Oreo (версия Go). Стоимость телефона составляет 5990 рублей. Nokia 2.1 оснащена аккумулятором емкостью 4000 мАч, имеет экран размером 5,5 дюйма. Смартфон работает на основной восьмимегапиксельной и фронтальной пятимегапиксельной камерах. Смартфон также работает на ОС Android Oreo (версия Go). Цена новинки – 7990 рублей.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.