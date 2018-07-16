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16.07.18 / 14:19 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ оценивает прямое влияние повышение НДС на инфляцию в 0,8-0,95 п.п.

А общий эффект может составить до 1,25 п.п.

Коллаж АБН

Максимальный прямой разовый эффект на инфляцию от повышения ставки НДС составляет 1,16 п.п., но, поскольку производители не полностью переносят налоговое бремя на потребителей, аналитики оценивают прямое влияние на инфляцию в 0,8-0,95 п.п.. Об этом говорится в отчете Центробанка РФ, обнародованном в понедельник.

При этом большая часть этого эффекта будет реализована в течение одного-двух кварталов, считают в ЦБ. Вместе с тем при росте инфляционных ожиданий и инертности в динамике цен эффект на инфляцию может составить до 1,25 п.п.

Напомним, в начале июля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с 2019 года. Документ предполагает повышение налога с 18% до 20%. Ожидается, что этот шаг позволит привлечь в бюджет дополнительные 620 млрд рублей. При этом сообщалось, что жизненно важные товары не подорожают.

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