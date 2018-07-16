ЦБ оценивает прямое влияние повышение НДС на инфляцию в 0,8-0,95 п.п.

Максимальный прямой разовый эффект на инфляцию от повышения ставки НДС составляет 1,16 п.п., но, поскольку производители не полностью переносят налоговое бремя на потребителей, аналитики оценивают прямое влияние на инфляцию в 0,8-0,95 п.п.. Об этом говорится в отчете Центробанка РФ, обнародованном в понедельник.
При этом большая часть этого эффекта будет реализована в течение одного-двух кварталов, считают в ЦБ. Вместе с тем при росте инфляционных ожиданий и инертности в динамике цен эффект на инфляцию может составить до 1,25 п.п.
Напомним, в начале июля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с 2019 года. Документ предполагает повышение налога с 18% до 20%. Ожидается, что этот шаг позволит привлечь в бюджет дополнительные 620 млрд рублей. При этом сообщалось, что жизненно важные товары не подорожают.
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