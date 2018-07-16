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16.07.18 / 14:12 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный обязал инвестора покинуть Деминский сад

Компания должна покинуть территорию до 20 июля

фото: kanoner.com

ЗАО «Ингеоком-СПб», которое собиралось инвестировать в строительство отеля в Деминском саду в Петербурге, обязали покинуть земельный участок. Об этом в понедельник сообщает «Фонтанка».

Соответствующее уведомление инвестор получил от комитета по контролю за имуществом. Компания должна покинуть территорию до 20 июля.

Напомним, «Ингеоком» получил землю в Деминском саду в 2008 году. Инвестор планировал построить на этом месте апарт-отель на 500 номеров. Однако жители Невского района ранее выступали против строительства на этой территории. Они не одобряли появление отеля из-за опасений за зеленую зону сада.

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