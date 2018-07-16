«Альфа-банк» в Петербурге устроил Football After Party После завершения матча за третье место в ЧМ-2018

«Альфа-банк» в Петербурге выступил генеральным партером Football After Party 2018. Мероприятие прошло в субботу.

Football After Party прошла открытой террасе комплекса на воде «Летучий Голландец». Гостям показали интерактивную шоу-программу, также в рамках мероприятия состоялось живое выступление электроскрипки. Специальным гостем вечера стал футболист и DJ Руслан Нигматуллин.

Как отметили в кредитно-финансовой организации, мероприятие посетили состоятельные клиенты банка из Петербурга. В розыгрыше памятных призов от «Альфа-банка» принял участие актер Михаил Тарабукин, снявшийся в ситкомах «Кухня», «Счастливы вместе»», «Отель Элеон». Также гости с интересом отвечали на многочисленные вопросы на футбольную тематику. Юные гости мероприятия также получили возможность поучаствовать в розыгрыше плюшевого волка Забиваки.

«Альфа-банк» на правах официального банка турнира обеспечил финансовую инфраструктуру мероприятия. На стадионе «Санкт-Петербург Арена» было установлено 15 банкоматов банка. На стойках банка можно было получить предоплаченные карты, а также приобрести браслеты с символикой турнира и кольца для бесконтактной оплаты. Кроме того, «Альфа-банк» предлагал болельщикам получить памятную 100-рублевую купюру в юбилейном банкомате, сделать футбольную татуировку или памятное фото с панорамным видом стадиона.

Напомним, чемпионат мира по футболу FIFA в 2018 году прошел в 11 городах России на 12 стадионах. Он завершился накануне, 15 июля. Последний матч в Петербурге состоялся 14 июля, это была игра за третье место.