Первый британский космодром появится в Шотландии Строить поможет американская Virgin Orbit

Первый космодром в Британии построят в округе Сатерленд, Шотландия. Об этом в понедельник заявили в космическом агентстве Великобритании.

Как передает BBC, космодром разместят на полуострове Амуан (The A’Mhoine Peninsula). Его расположение позволит запускать ракеты вертикально и выводить спутники на орбиту, подчеркнули в агентстве.

На развитие проекта выделено 2,5 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно почти $3,5 млн. Первые запуски хотят провести уже в 2020 году. В строительстве космодрома примет участие американская The Virgin Orbit, соглашение с котором подпишут на авиасалоне Фарнбро.

В перспективе космическое агентство готово выделить на проект до 50 млн фунтов стерлингов ($71,4 млн). Из них 2 млн фунтов стерлингов ($2,8 млн) – на исследования по возможности размещения космодрома с горизонтальным запуском.

Отметим, британское правительство обдумывало идею по строительству космодрома последние десять лет. Ради этого пришлось обновить законодательство.