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16.07.18 / 21:42 Новости / Петербург и Ленобласть

«Корабль» «Лахта центра» оказался наиболее сложной частью здания – Строители

В многофункциональном здании будут размещены основные общественные пространства

Фото АБН

Визуально напоминающая корабль горизонтальная постройка у подножия «Лахта центра» оказалась для выполнения более сложной, чем сам небоскреб. Об этом в понедельник рассказали в компании.

Как пояснили в «Лахта центре», структура здания сочетает огромную площадь в основании, открытые пространства с большими пролетами, огромный атриум и подземный логистический проезд. Фасад постройки закреплен на стеклянных колоннах.

В многофункциональном здании будут размещены основные общественные пространства комплекса. Здесь появится научно-образовательный центр с планетарием, выставочные пространства и концертный зал.

Напомним, строительство «Лахта центра» началось в 2016 году. В 2017 году башня стала самым высоким небоскребом Европы. Официальное открытие состоится в конце 2018 года.

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