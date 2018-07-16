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16.07.18 / 14:43 Новости / Петербург и Ленобласть

«Ленэнерго» заплатит 800 тыс. рублей за навязывание условий договора

Штраф на компанию наложили в связи с заявлением «НТЦ Хитон»

Арбитражный суд отказал ПАО «Ленэнерго» в обжаловании постановления Ленинградского УФАС о штрафе в 800 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщили в региональном УФАС.

Штраф на компанию наложили в связи с заявлением «НТЦ Хитон». В 2017 году стороны заключили договор об осуществлении технологического присоединения, технические условия которого содержали непредусмотренный правилами пункт.

Добавим, ранее сообщалось об амнистии одного из фигурантов дела о хищении средств у «Ленэнерго». Бизнесмена Сергея Никулина признали виновным по делу о хищении, а потом амнистировали. До этого суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком.

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