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16.07.18 / 19:57 Новости / Россия и мир / Экономика

МВФ повысил прогноз цен на нефть в этом году

До $70 за баррель

Фото vestifinance.ru

Международный валютный фонд повысил прогноз цен на нефть в 2018 году. Об этом говорится в июльском бюллетене фонда, опубликованном в понедельник.

По прогнозу МВФ, в 2018 году нефть будет стоить $70,23 за баррель. В 2019 году — $68,99.

В апреле в МВФ говорили, что в 2018 году цена на баррель «черного золота» в текущем составит $62,3 за баррель. В 2019 году — $58,2 за баррель. Отметим, прогноз МВФ не привязан к конкретному сорту нефти. Также на прошлой неделе прогноз по средней стоимости барреля энергоносителя повысило Минэнерго США. По мнению ведомства, в среднем баррель Brent будет стоить $71,8 за баррель.

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