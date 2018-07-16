Путин, Трамп и пенсии. Итоги понедельника

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели встречу в Хельсинки. Комитет Госдумы поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Правительство намерено выделять по 5 млрд рублей в год на переквалификацию пожилых людей.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки продлилась больше двух часов. Мировые лидеры не только превысили регламент, но и опоздали: встреча началась с 55-минутной задержкой.

Путин в разговоре с Трампом подтвердил готовность России сохранить транзит газа через территорию Украины. Также он отметил, что в вопросах поставки газа в Европу у России и США «есть поле для сотрудничества».

Все обвинения во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году, выдвинутые властями США против российского бизнесмена Евгения Пригожина, рассыпаются в суде, считает Путин. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции после переговоров с Трампом.

Комитет по бюджету и налогам Госдумы РФ одобрил и рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. По словам главы Минтруда Максима Топилина, рассчитываться размер пенсий будет по-старому.

Правительство России планирует выделять порядка 5 млрд рублей в год на программы повышения квалификации людей предпенсионного возраста. Министр труда Максим Топилин отметил, что одна из задач правительства – заняться вопросом тех, кто остается на рынке труда.

Правительство России собирается поддержать попавший под санкции «Русал» Олега Дерипаски стимулированием внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза. Программа развития отрасли включает мероприятия в области госзакупок, тарифного регулирования и таможенных ограничений, а также расширения сфер применения алюминия, создания новой продукции и производств.

Совет директоров ПАО «Мегафон» принял решение провести делистинг с Лондонской фондовой биржи. Делистинг произойдет после того, как компания проведет программу выкупа до 128,95 млн (около 20,8%) обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR). Позже акции ПАО «Мегафон» на Московской бирже выросли почти на 16% на фоне этих новостей.