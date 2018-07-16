В Смольном подтвердили планы по переходу на проектное строительство метрополитена Северной столицы. Об этом в понедельник сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.
Как пояснили в городской администрации, в первую очередь Смольный создаст на базе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) проектный офис. В дальнейшем он будет заниматься цифровизацией стройки, в том числе созданием цифровых моделей объектов. В проектный офис, помимо чиновников КРТИ, войдут представители других комитетов, подрядчика на строительстве метро, проектировщика и самого метрополитена, а также общественных организаций.
В Смольном готовятся применить принципы проектного управления уже на строительстве станций, которые должны сдать в этом году. Также комитеты должны будут проанализировать план проектирования и строительства объектов метрополитена на 2019-2021 годы и выбрать по всем видам работ по несколько потенциальных подрядчиков, чтобы город не становился заложником одной организации.
Напомним, Игорь Албин озвучивал идею перехода на проектное управление еще в конце июня этого года. Ранее во вторник стало также известно, что в КРТИ пообещали после 2025 года тратить на строительство метро по 50 млрд рублей ежегодно. При этом в Смольном осознают, что мощностей «Метростроя» на освоение такого объема средств не хватит. Город рассматривает возможность либо увеличить штат компании, либо привлечь подрядчиков из других регионов.
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