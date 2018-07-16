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16.07.18 / 14:48 Новости / Россия и мир

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой в мобильном приложении

Но в банке сообщили, что уже все работает

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой при проведении ряда операций в мобильном приложении банка. Об этом они сообщили в понедельник.

В колл-центре кредитной организации сообщили, что с трудностями по техническим причинам столкнулась часть клиентов банка при входе в «Сбербанк онлайн». В пресс-службе Сбербанка уточнили, что сбой был кратковременным и в настоящий момент все системы банка работают в обычном режиме, передает «Интерфакс».

Добавим, на прошлой неделе Сбербанк и «Тинькофф банк» объявили о запуске переводов по номеру телефона. Перевести средства с карты на карту этих банков клиенты могут в мобильном приложении. Пока услуга доступна только жителям Москвы. До конца месяца ее запустят в других регионах.

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