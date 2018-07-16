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16.07.18 / 13:44 Новости / Петербург и Ленобласть

Дрозденко поручил создать совет по сохранению исторической памяти о ВОВ

В совет войдут эксперты, которые будут предоставлять оценку в спорных вопросах

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил комитету по молодежной политике создать совет по сохранению исторической памяти о погибших на территории региона в период 1939-1944 гг. Об этом в понедельник сообщили в правительстве области.

В совет войдут поисковики, общественники, историки и представители военкоматов. Эксперты будут предоставлять оценку в спорных случаях при нахождении новых захоронений, уточнении границ и другим вопросам.

Добавим, в настоящее время в Ленобласти ведутся поисковые работы и паспортизация воинских захоронений. Уже найдено 774 захоронения, 611 из них поставили на учет. Полностью паспортизацию планируют закончить к маю 2020 года.

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