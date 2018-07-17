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17.07.18 / 13:40 Новости / Россия и мир / Финансы

Баффетт пожертвовал $3,4 млрд на благотворительность

Акции инвестиционной компании Berkshire Hathaway

Фото с сайта: huffingtonpost.com

Предприниматель Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность $3,4 млрд. Об этом во вторник сообщили в инвестиционной компании Berkshire Hathaway, выручку от продажи ее акций Баффет направил в адрес нескольких фондов.

Акции категории «В» в количестве более 17,7 млн были перечислены на счет пяти фондов. Это фонд Билла и Мелинды Гейтс (их главная цель – улучшение системы здравоохранения), фонд Сьюзан Томпсон Баффет (предоставляет гранты на обучение), а также три других близких миллиардеру фонда.

Отметим, в 2006 году Баффетт пообещал направить на благотворительность 85% собственных акций Berkshire Hathaway. С того момента и с учетом пожертвования в 2018 году миллиардер-филантроп из США уже продал 43% акций. Их общая стоимость равна $31 млрд. В 2017 году Баффетт сделал аналогичное пожертвование тем же фондам. После этого американский предприниматель стал четвертым в мире меценатом по объему направленных на благотворительные цели средств.

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