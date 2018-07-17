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17.07.18 / 14:48 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Цены на номера в петербургских отелях выросли на 41% в июне из-за ЧМ

В целом стоимость услуг выросла на 4%

В связи с проведением чемпионата мира по футболу и международных форумов цены на номера в отелях Петербурга выросли на 41% год к году в июне. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Центробанка РФ.

В целом цены на услуги за указанный период поднялись только на 4% в годовом выражении, пишет «Фонтанка». В пресс-службе добавили, что зарубежные туры подорожали в Петербурге на 8,4% год к году, а услуги ЖКХ – на 6,9%.

Добавим, правительство выпустило постановление о регулировании стоимости гостиничных номеров на время ЧМ-2018. В связи с этим Роспотребнадзор начал штрафовать отели, завышающие цены. Так, в мае петербургское управление ведомства оштрафовало 83 гостиницы на общую сумму порядка 875,3 тыс. рублей.

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