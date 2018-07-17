Экс-главу московского СК отправили под арест До 12 сентября

Лефортовский суд Москвы отправил под арест бывшего главу московского СК Александра Дрыманова. Соответствующее решение судья огласила во вторник.

Как передает РИА «Новости», Дрыманова арестовали на срок до 12 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, Дрыманова подозревают в получении двух взяток. По версии следствия, он незаконно завладел $200 тыс., переданными представителями криминальных структур. Дрыманов является не первым сотрудником СК, проходящим по делу о коррупции в ведомстве. Также фигурантами коррупционного скандала стали Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров. Максименко уже приговорили к 13 годам колонии, а дела Никандрова и Ламонова еще находятся на производстве.