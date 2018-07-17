ГСУ СК по Петербургу возбудило дело по факту гибели людей при взрыве газового баллона В происшествии погибло два человека

Главное следственное управление СК по Петербургу возбудило уголовное дело по факту гибели людей при взрыве газового баллона. Об этом ведомство сообщило во вторник на своем сайте.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при выполнении строительных и дргуих работ. Причина возбуждения дела – обнаружение на месте взрыва баллона двух тел.

В настоящее время проходит осмотр места происшествия, заявили в следственном управлении. Также проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее во вторник очевидцы сообщили о взрыве на северо-востоке Петербурга. Источник из правоохранительных органов заявил, что происшествие произошло на заводе в доме №11 по Литовской улице. Там взорвался газовый баллон. По указанному адресу находится предприятие «Автоген».