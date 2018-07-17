Все новости

17.07.18 / 20:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ГСУ СК по Петербургу возбудило дело по факту гибели людей при взрыве газового баллона

В происшествии погибло два человека

Фото: justmedia.ru

Главное следственное управление СК по Петербургу возбудило уголовное дело по факту гибели людей при взрыве газового баллона. Об этом ведомство сообщило во вторник на своем сайте.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при выполнении строительных и дргуих работ. Причина возбуждения дела – обнаружение на месте взрыва баллона двух тел.

В настоящее время проходит осмотр места происшествия, заявили в следственном управлении. Также проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее во вторник очевидцы сообщили о взрыве на северо-востоке Петербурга. Источник из правоохранительных органов заявил, что происшествие произошло на заводе в доме №11 по Литовской улице. Там взорвался газовый баллон. По указанному адресу находится предприятие «Автоген».

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.