Спам и банки, госзакупки и ипотечные ставки. Итоги вторника

Центробанк обязал все кредитные организации отчитываться о спаме с вредоносными программами в ФинЦЕРТ с 1 июля. Неинформирование обо всех случаях получения спама может быть отнесено к нарушению.
Правительство утвердило список операторов электронных площадок и банков для участия в государственных закупках. В перечень попали восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина спрогнозировала дальнейшее снижение ставки по ипотеке. Также она отметила, что сейчас 44% кредитов берутся на ипотеку, тогда как пять лет назад этот процент составлял 27%.
Госдума рассмотрит поправки о платежах с покупок в зарубежных интернет-магазинах. Размер платежа, сроки и условия его появления не названы.
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