Спам и банки, госзакупки и ипотечные ставки. Итоги вторника

ЦБ собирается наказывать банки за несерьезное отношение к спаму, власти утвердили список операторов и банков для госзакупок, ЦБ допускает дальнейшее снижение ипотечных ставок, а Госдума собирается рассмотреть поправки о дополнительных платежах с покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Центробанк обязал все кредитные организации отчитываться о спаме с вредоносными программами в ФинЦЕРТ с 1 июля. Неинформирование обо всех случаях получения спама может быть отнесено к нарушению.

Правительство утвердило список операторов электронных площадок и банков для участия в государственных закупках. В перечень попали восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина спрогнозировала дальнейшее снижение ставки по ипотеке. Также она отметила, что сейчас 44% кредитов берутся на ипотеку, тогда как пять лет назад этот процент составлял 27%.

Госдума рассмотрит поправки о платежах с покупок в зарубежных интернет-магазинах. Размер платежа, сроки и условия его появления не названы.