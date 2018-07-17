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17.07.18 / 14:37 Новости / Россия и мир

Курсы официальных доллара и евро поползли вверх

Доллар 62,4352; евро 73,2427

Коллаж АБН

Курсы официальных доллара и евро, устанавливаемые Центробанком России, поползли верх. Как сообщили в ЦБ во вторник, на среду доллар будет стоить 62,4352 рубля, евро – 73,2427 рубля.

Доллар вырастет почти на 18 копеек. Евро – на 44,7 копейки.

Биржевые курсы валют подтверждают восходящую тенденцию. Доллар по фиксингу на 14:19 на торгах Московской биржи стоит 62,5225 рубля с ростом на 19,25 копейки. Евро растет на 25,25 копейки до 73,2425 рубля.

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