Все новости

17.07.18 / 19:18 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Rusland SP решила открыть хостелы Mad Monkey Hostels в Петербурге

До конца года создадут два хостела

Фото: kazanfirst.ru

Консалтинговая компания Rusland SP решила открыть хостелы от международной сети Mad Monkey Hostels в Петербурге. Об этом организация сообщила во вторник.

Rusland SP получила от инвесторов предварительное согласие на открытие двух хостелов в Петербурге до конца года, передает «Коммерсант». Хостелы откроют по франшизе Mad Monkey Hostels в центре города. Их расположат в переконструированном офисном здании и жилом здании, которое перерегистрировали под коммерческое назначение.

В общей сложности они рассчитаны на более чем 300 мест. Инвестиции составят 25,5 млн рублей в хостел на 82 места и 128 млн рублей в хостел на 234 места.

Rusland SP планирует также открыть хостел в Москве. Компания намерена в течение 1,5-2 года получить в управление два хостела.

Отметим, Mad Monkey Hostels основана в Камбодже в 2011 году. В настоящий момент хостелы компании располагаются в Камбодже, Филлипинах, Таиланде и Австралии. Добавим, ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил представителям японского бизнеса построить гостиницы в городе по льготным условиям. Кроме этого, Смольный намерен выставить на торги землю в Кронштадте под строительство гостиницы.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.