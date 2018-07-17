Rusland SP решила открыть хостелы Mad Monkey Hostels в Петербурге До конца года создадут два хостела

Консалтинговая компания Rusland SP решила открыть хостелы от международной сети Mad Monkey Hostels в Петербурге. Об этом организация сообщила во вторник.

Rusland SP получила от инвесторов предварительное согласие на открытие двух хостелов в Петербурге до конца года, передает «Коммерсант». Хостелы откроют по франшизе Mad Monkey Hostels в центре города. Их расположат в переконструированном офисном здании и жилом здании, которое перерегистрировали под коммерческое назначение.

В общей сложности они рассчитаны на более чем 300 мест. Инвестиции составят 25,5 млн рублей в хостел на 82 места и 128 млн рублей в хостел на 234 места.

Rusland SP планирует также открыть хостел в Москве. Компания намерена в течение 1,5-2 года получить в управление два хостела.

Отметим, Mad Monkey Hostels основана в Камбодже в 2011 году. В настоящий момент хостелы компании располагаются в Камбодже, Филлипинах, Таиланде и Австралии. Добавим, ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил представителям японского бизнеса построить гостиницы в городе по льготным условиям. Кроме этого, Смольный намерен выставить на торги землю в Кронштадте под строительство гостиницы.