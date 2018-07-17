Минтранс предложил продлить контракт главы «Аэрофлота» Министерство уже направило соответствующее предложение в Минэкономразвития

Минтранс предложил продлить контракт генерального директора компании «Аэрофлот» Виталия Савельева. Об этом во вторник заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

Как сообщает «Интерфакс», министерство уже направило соответствующее предложение в Минэкономразвития. По словам Дитриха, для голосования по этому вопросу совету директоров компании потребуется директива. Ее оформят Минэкономразвития и Росимущество.

Напомним, срок действия контракта Савельева истечет в декабре 2018 года. В этом году авиакомпанию покинули два заместителя Савельева Джорджио Каллегари и Шамиль Курмашов. Также сообщалось об увольнении Дмитрия Сапрыкина, гендиректора подконтрольной «Аэрофлоту» компании «Россия».