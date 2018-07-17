Все новости

17.07.18 / 19:22 Новости / Россия и мир

Минтранс предложил продлить контракт главы «Аэрофлота»

Министерство уже направило соответствующее предложение в Минэкономразвития

Фото АБН

Минтранс предложил продлить контракт генерального директора компании «Аэрофлот» Виталия Савельева. Об этом во вторник заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

Как сообщает «Интерфакс», министерство уже направило соответствующее предложение в Минэкономразвития. По словам Дитриха, для голосования по этому вопросу совету директоров компании потребуется директива. Ее оформят Минэкономразвития и Росимущество.

Напомним, срок действия контракта Савельева истечет в декабре 2018 года. В этом году авиакомпанию покинули два заместителя Савельева Джорджио Каллегари и Шамиль Курмашов. Также сообщалось об увольнении Дмитрия Сапрыкина, гендиректора подконтрольной «Аэрофлоту» компании «Россия».

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.