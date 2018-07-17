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17.07.18 / 18:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в минусе

Индекс Мосбиржи - 2310,92; индекс РТС – 1165,14

Московская биржа

Коллаж АБН

Во вторник торги на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 1,00% до 2310,92 пунктов, индекс РТС упал на 1,31% до 1165,14 пунктов.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, во вторник ничего не мешает рынку снижаться, так как нет таких впечатляющих корпоративных историй, как накануне с «Мегафоном», и нет стабилизирующего фактора в виде встречи политиков высшего уровня. Хотя стоит признать, отмечает Бодрова, что «черту безопасности» в виде 2300 пунктов по индексу МосБиржи продавцы пока не переходят. Если «медведи» все-таки наберутся сил и продавят 2300 пунктов, новой целью продаж станет 2285 пунктов. В противном случае рынок вернется в «боковик» 2310-2335 пунктов.

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