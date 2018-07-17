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17.07.18 / 13:32 Новости / Петербург и Ленобласть

В центре Петербурга не хватает дорожных знаков для пешеходов

На многих улицах района нет дублирующих знаков «Пешеходный переход» и дорожной разметки

Во время проверки улиц Адмиралтейского района Петербурга прокуратура выявила несколько нарушений, в частности, отсутствие необходимых дорожных знаков для пешеходов. Об этом в прокуратуре сообщили во вторник.

Сообщается, что на многих улицах района нет дублирующих знаков «Пешеходный переход». Также на нескольких перекрестках отсутствует дорожная разметка для пешеходов. Кроме того, на нескольких перекрестках пересекаются транспортные и пешеходные потоки в одном светофорном цикле. «Дирекцию по организации дорожного движения Петербурга» обязали устранить нарушения.

Напомним, накануне на улице Бабушкина произошел прорыв теплосети. Из-за затопления двора и проезжей части на участке временно ограничили движение транспорта. В настоящее время течь устранили, движение на пострадавшем участке дороги восстановлено.

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