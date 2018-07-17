«Яндекс» впервые проведет в Петербурге Школу разработки интерфейсов Занятия начнутся 29 сентября

Компания «Яндекс» впервые открывает в Петербурге набор в Школу разработки интерфейсов. Об этом во вторник сообщили в компании.

Занятия пройдут с 29 сентября по 23 декабря в вечернее время. Для того, чтобы поступить в школу на обучение, сначала нужно пройти регистрацию на сайте, а далее решить тест. Прием работ завершится между 13 и 31 августа, как только наберется достаточное количество претендентов.

Учеба будет состоять из курса лекций и практических занятий. Также компания предоставит возможность работать над реальными проектами с сотрудниками «Яндекса». Обучение бесплатно, подчеркивают в компании.

Отметим, что Школа разработки интерфейсов проводит обучение на протяжении семи лет в Москве. Иногородних участников традиционно приглашали в столицу. Но в этом году обучение пройдет сразу в трех городах: в Петербурге, Москве и Симферополе. В «Яндексе» подчеркивают, что после предыдущей Школы приняли на работу в компанию 23 человека. Студенты вузов и начинающие специалисты для поступления в Школу должны были обладать знаниями в HTML, CSS и JavaScript и иметь хотя бы начальный опыт разработки интерфейсов.