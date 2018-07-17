Все новости

17.07.18 / 14:49 Новости / Общество / Россия и мир

«Яндекс» впервые проведет в Петербурге Школу разработки интерфейсов

Занятия начнутся 29 сентября

Компания «Яндекс» впервые открывает в Петербурге набор в Школу разработки интерфейсов. Об этом во вторник сообщили в компании.

Занятия пройдут с 29 сентября по 23 декабря в вечернее время. Для того, чтобы поступить в школу на обучение, сначала нужно пройти регистрацию на сайте, а далее решить тест. Прием работ завершится между 13 и 31 августа, как только наберется достаточное количество претендентов.

Учеба будет состоять из курса лекций и практических занятий. Также компания предоставит возможность работать над реальными проектами с сотрудниками «Яндекса». Обучение бесплатно, подчеркивают в компании.

Отметим, что Школа разработки интерфейсов проводит обучение на протяжении семи лет в Москве. Иногородних участников традиционно приглашали в столицу. Но в этом году обучение пройдет сразу в трех городах: в Петербурге, Москве и Симферополе. В «Яндексе» подчеркивают, что после предыдущей Школы приняли на работу в компанию 23 человека. Студенты вузов и начинающие специалисты для поступления в Школу должны были обладать знаниями в HTML, CSS и JavaScript и иметь хотя бы начальный опыт разработки интерфейсов.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.