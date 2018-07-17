Все новости

17.07.18 / 21:24 Новости / Россия и мир / Экономика

Собянин: Москва заработала на чемпионате 13 млрд рублей

Доходы от ЧМ-2018 покрыли около половины стоимости стадиона «Лужники»

Бюджет Москвы пополнился на 13 млрд рублей во время чемпионата мира по футболу. Об этом во вторник сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Собянина, доходы от чемпионата покрыли около половины стоимости стадиона «Лужники», который обошелся в 25 млрд рублей. При этом общий заработок города составил 19 млрд рублей. Подсчитано, что иностранные болельщики потратили в столице 96,6 млрд рублей.

Напомним, чемпионат мира по футболу закончился в Москве 15 июля. Победителем мундиаля стала сборная Франции. По подсчетам властей города, за время чемпионата Москву посетили 3 млн туристов. Из них 1,2 млн человек – это жители дальнего зарубежья.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.