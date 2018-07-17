Собянин: Москва заработала на чемпионате 13 млрд рублей Доходы от ЧМ-2018 покрыли около половины стоимости стадиона «Лужники»

Бюджет Москвы пополнился на 13 млрд рублей во время чемпионата мира по футболу. Об этом во вторник сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Собянина, доходы от чемпионата покрыли около половины стоимости стадиона «Лужники», который обошелся в 25 млрд рублей. При этом общий заработок города составил 19 млрд рублей. Подсчитано, что иностранные болельщики потратили в столице 96,6 млрд рублей.

Напомним, чемпионат мира по футболу закончился в Москве 15 июля. Победителем мундиаля стала сборная Франции. По подсчетам властей города, за время чемпионата Москву посетили 3 млн туристов. Из них 1,2 млн человек – это жители дальнего зарубежья.