Чиновника мэрии Уфы обвинили в нанесении бюджету ущерба в 1,6 млрд рублей А также в незаконном хранении подслушивающего устройства

Бывшего начальника управления капитального строительства администрации Уфы обвинили в превышении полномочий и нанесении ущерба бюджету в 1,6 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в региональном управлении СК.

Сообщается, что с 2008 по 2015 год с юридическими лицами были заключены контракты на расселение людей из ветхого жилья в счет инвесторов. После этого в список программы необоснованно внесли новые дома, и из регионального бюджета выделили 1,6 млрд рублей. У обвиняемого прошли обыски, во время которых было найдено незаконное подслушивающее устройство. За его хранение чиновнику предъявили еще одно обвинение.

Добавим, ранее в Красноярском крае продлили арест экс-главе Богучанского района Александру Бахтину. Его задержали в начале мая и обвинили в организации преступной схемы для получения взяток. По версии следствия, Бахтин вымогал у предпринимателей взятки за пособничество в получении муниципальных контрактов. Его подозревают в получении отката в 10% с каждого контракта.