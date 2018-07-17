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17.07.18 / 21:50 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге загорелось здание «Ленфильма»

В настоящее время пожар локализован

В Петербурге на улице Тамбасова загорелось двухэтажное здание, принадлежащее «Ленфильму». Об этом во вторник сообщили в ГУ МЧС по городу.

Огонь распространился на площади минимум 200 кв. метров. На место прибыли 60 человек спасателей МЧС и 20 единиц спецтехники. Сообщается, что в настоящее время пожар локализовали.

Напомним, здание не используется киностудией, помещения снимают арендаторы. В феврале это здание уже горело. После пожара постройку обещали снести. «Ленфильм» оповестил арендаторов помещения о возможном обрушении, после чего арендаторы переместили важное имущество в соседнее складское помещение.

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