В Петербурге загорелось здание «Ленфильма» В настоящее время пожар локализован

В Петербурге на улице Тамбасова загорелось двухэтажное здание, принадлежащее «Ленфильму». Об этом во вторник сообщили в ГУ МЧС по городу.

Огонь распространился на площади минимум 200 кв. метров. На место прибыли 60 человек спасателей МЧС и 20 единиц спецтехники. Сообщается, что в настоящее время пожар локализовали.

Напомним, здание не используется киностудией, помещения снимают арендаторы. В феврале это здание уже горело. После пожара постройку обещали снести. «Ленфильм» оповестил арендаторов помещения о возможном обрушении, после чего арендаторы переместили важное имущество в соседнее складское помещение.