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18.07.18 / 14:50 Новости / Россия и мир / Экономика

Белый дом купит у Boeing самолеты за $3,9 млрд

Трамп добился скидки в $1 млрд

boeing

Фото: nycaviation.com

Корпорация Boeing получила контракт на сумму $3,9 млрд о приобретении Белым домом двух самолетов. Об этом в среду пишет The Wall Street Journal.

Компания должна приступить к строительству самолетов в начале следующего года, а к 2024 году ожидается их поставка. Стоимость контракта, по итогам долгих переговоров, оказалась на $1 млрд меньше, чем планировалось изначально.

Напомним, о том, что Трамп и Boeing достигли неофициального соглашения о строительстве новых самолетов, стало известно в конце февраля. А решение о том, что Boring поставит новые воздушные судна для президента США, было принято еще при администрации Барака Обамы. Позже Трамп отменил заказ из-за высокой, по его мнению, цены. В итоге переговоры длились полтора года.

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