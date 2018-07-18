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18.07.18 / 13:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Цена на нефть марки Brent в среду снова падает

Нефть WTI стоит $67,59

Фото: rg.ru

Цена за баррель нефти марки Brent по сентябрьским фьючерсам в среду упала до $71,7. Об этом свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи ICE.

Цена на нефть Brent снизилась на 0,628% до $71,71. Нефть WTI подешевела на 0,725% и торгуется по августовским фьючерсам на отметке $67,59.

Аналитик «Альпари» Александр Разуваев отмечает, что вчерашние данные от API показали неожиданный для инвесторов рост запасов нефти. Показатель подрос на 0,6 млн баррелей, одновременно выросли запасы бензина и дистиллятов, на 0,4 млн и 1,7 млн баррелей соответственно. В среду, по его словам, рыночное внимание будет приковано к аналогичному отчету Минэнерго США. От него ждут сокращения запасов черного золота на 3 млн баррелей, но фактическое значение может быть совершенно непредсказуемым.

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