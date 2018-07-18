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18.07.18 / 14:43 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный отобрал четыре компании для конкурса на строительство трамвайной линии до Петергофа

Заявки подали пять организаций

Фото АБН

Администрация Петербурга отобрал четыре компании для конкурса на строительство трамвайной линии до Петергофа. Об этом в комитете по инвестициям сообщили в среду.

Речь идет о создании трамвайных путей от станции метро «Кировский завод» до Петергофа, передает «Коммерсант». В комитете по инвестициям заявили, что выбрали четыре заявки из пяти. Они соответствовали общим и квалификационным требованиям предварительного отбора.

Среди прошедших компаний ООО «АКК», ООО «Проектно-инвестиционная компания А», ООО «АйСиЭй ЛТ» и ООО «Трамвайная компания Северной столицы». Они должны предоставить свои предложения по проекту до конца сентября.

Комитет заявил, что не принял заявку ООО «Третья концессионная компания». Она не соответствовала квалификационным требованиям, передает «Фонтанка» пояснение ведомства.

Напомним, заявки на участие в конкурсе подали пять компаний. Стоимость проекта составляет около 14,4 млрд рублей. Его будут реализовать на основе государственно-частного партнерства. Власти планировали разбить строительство на несколько этапов.

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