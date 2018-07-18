Электрички на Балтийском направлении идут с опозданием От 30 минут до двух часов

В Петербурге задерживаются электрички, отправляющиеся с Балтийского вокзала и прибывающие на него. Об этом в среду вечером сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Время задержек составляет от 30 минут до двух часов. В пресс-службе пояснили, что причина изменений в расписании — остановка поезда №6125 сообщением Петербург–Луга на перегоне Строганово–Мшинская, которая произошла около 19:00.

Добавим, в июне стало известно, что петербургские школьники и студенты больше не смогут воспользоваться льготами на проезд в электричках. Сообщалось, что мера также затронет жителей Мурманской области и Карелии. Ранее учащиеся могли получать 50% скидку на билет.