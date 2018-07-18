Помощь Дальнему Востоку, гособлигации США и Fan ID. Итоги среды

В среду Госдума приняла во II чтении законопроект о повышении НДС, а Владимир Путин поддержал идею распространить Fan ID на все массовые мероприятия России. Также стало известно, что РФ перестала быть одним из крупнейших держателей гособлигаций США. Власти хотят направлять на развитие Дальнего Востока по 30 млрд рублей в год. Между тем Роскомнадзор попросил ВТБ и Сбербанк официально прокомментировать возможную утечку данных клиентов.

Госдума приняла во II чтении законопроект о повышении НДС до 20%. Внесла несколько поправок к документу.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею распространить Fan ID на все массовые мероприятия, который организует Россия. Например, систему можно применить во время зимней Универсиады.

Роскомнадзор попросил ВТБ и Сбербанк официально прокомментировать возможную утечку данных клиентов. Ведомство также хочет получить ответ от «Яндекса».

Правительство готово выделять Дальнему Востоку по 30 млрд рублей в год. Регион планируют поддерживать до 2024 года.

Россия перестала быть одним из крупнейших держателей гособлигаций США. Страна сократила объем вложений до минимального за 11 лет уровня.