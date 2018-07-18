В Ленинградском зоопарке животных перевели на фруктовую диету из-за жары Их кормят ледяными тортами

Из-за жаркой погоды, установившейся в Петербурге, работники Ленинградского зоопарка перевели животных на диету. Об этом в среду рассказали в городском комитете по культуре.

Чтобы помочь животным перенести жару, в их рацион включили больше фруктов и овощей, дают больше воды, а иногда готовят ледяные торты — замораживают в кастрюлях с водой фрукты или овощи. По словам специалистов, все животные чувствуют себя комфортно и дополнительных мер пока принимать не приходится.

Добавим, в Петербурге в течение нескольких дней сохраняется жаркая погода. Днем температура воздуха поднимается до +30 градусов. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, такая погода будет до конца июля. В то же время он отмечает, что периодические дожди будут охлаждать воздух.