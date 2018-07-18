Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс Мосбиржи - 2294,78; индекс РТС – 1144,72

Торги на Московской бирже закрылись в среду на понижении. Индекс Мосбиржи опустился на 0,70% и составил 2294,78 пунктов, а индекс РТС упал на 1,75% до 1144,72 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что в самом начале сессии индекс Мосбиржи пробил вниз уровень 2300 пунктов, но углубить продажи «медведи» пока не решились. Основные торги во второй половине дня шли около 2290-2295 пунктов, ближайшая промежуточная поддержка располагается у 2280 пунктов, под ней стоит поддержка на отметке 2265 пунктов. Индекс РТС спустился под 1150 пунктов, что само по себе сигнализирует о вероятности дальнейшего скольжения в сторону 1115 пунктов.