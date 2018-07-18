Все новости

18.07.18 / 19:45 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс Мосбиржи - 2294,78; индекс РТС – 1144,72

Фото АБН

Торги на Московской бирже закрылись в среду на понижении. Индекс Мосбиржи опустился на 0,70% и составил 2294,78 пунктов, а индекс РТС упал на 1,75% до 1144,72 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что в самом начале сессии индекс Мосбиржи пробил вниз уровень 2300 пунктов, но углубить продажи «медведи» пока не решились. Основные торги во второй половине дня шли около 2290-2295 пунктов, ближайшая промежуточная поддержка располагается у 2280 пунктов, под ней стоит поддержка на отметке 2265 пунктов. Индекс РТС спустился под 1150 пунктов, что само по себе сигнализирует о вероятности дальнейшего скольжения в сторону 1115 пунктов.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.