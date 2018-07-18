На севере КАД образовалась пробка из-за дорожных работ и ДТП В районе Бугров и Парголово

На нескольких участках КАД на севере Петербурга образовались пробки из-за проведения дорожных дорог и ДТП. Об этом в среду свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным на 19:55 по московскому времени, автомобилисты стоят на участке 10-18 км внутреннего кольца КАД. Согласно условным обозначениям, там проводятся дорожные работы.

Кроме того, пробка образовалась от 114 км до 117 км внешнего кольца КАД. По данным «Яндекс.Пробки», там сразу три ДТП.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг полностью перекроют развязку КАД с ЗСД и Дачным проспектом. Ограничения будут действовать с 22:00 18 июля до 06:00 19 июля. Дорожники отремонтируют технические средства по организации движения.