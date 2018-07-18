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18.07.18 / 14:00 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк: В ЧМ иностранцы потратили в два раза больше денег, чем в КК

Общая сумма расходов составила $1,5 млрд

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Зенит Раноккья

Фото: afisha.ngs24.ru

Во время чемпионата мира по футболу в России иностранные болельщики потратили в два раза больше денег, чем во время Кубка конфедераций в прошлом году. С такими подсчетами в среду выступил Сбербанк.

Расходы иностранцев оценили в $1,5 млрд. Причем аналитики отмечают, что выгоду от чемпионата получили и те регионы, в которых не проходили матчи чемпионата. Так, благодаря расселению иностранцев в гостиницах, выгоду получили Рязанская область, Пензенская область, Ульяновская область.

Активнее всего иностранцы были во время второй недели группового этапа чемпионата Сбербанк подсчитал, что обслужил за время ЧМ граждан 194 стран. В лидерах по банковскому обслуживанию оказались США, Китай и Мексика. Самыми популярными статьями расходов стали отели, рестораны и перелеты.

Отметим, чемпионат мира по футболу прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Победу в финальном матче одержала сборная Франции.

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