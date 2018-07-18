«ВТБ» кредитует ГК «Строительный двор» на 1 млрд рублей Соглашения рассчитаны на три года

«ВТБ» в Тюменской области подписал два кредитных соглашения с ООО «Строительный двор Тюмень» на сумму 1 млрд рублей. Об этом в банке сообщили в среду.

Соглашения рассчитаны на три года. Средства направят на финансирование текущей деятельности организации. По словам старшего вице-президента «ВТБ» Руслана Еременко, банк уже не первый год финансово поддерживает ГК «Строительный двор». Сотрудничество компаний развивается с 2012 года.

Отметим, ГК «Строительный двор» — один из лидеров на рынке строительных и отделочных материалов в Тюмени и других крупных городах. Организация вошла в десятку лучших компаний российского рынка DIY. В настоящее время группа представлена тремя брендами – «Строительный Двор», «Теплоотдача» и «Половик».