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18.07.18 / 15:10 Банки / Новости / Россия и мир

«ВТБ» кредитует ГК «Строительный двор» на 1 млрд рублей

Соглашения рассчитаны на три года

Фото АБН

«ВТБ» в Тюменской области подписал два кредитных соглашения с ООО «Строительный двор Тюмень» на сумму 1 млрд рублей. Об этом в банке сообщили в среду.

Соглашения рассчитаны на три года. Средства направят на финансирование текущей деятельности организации. По словам старшего вице-президента «ВТБ» Руслана Еременко, банк уже не первый год финансово поддерживает ГК «Строительный двор». Сотрудничество компаний развивается с 2012 года.

Отметим, ГК «Строительный двор» — один из лидеров на рынке строительных и отделочных материалов в Тюмени и других крупных городах. Организация вошла в десятку лучших компаний российского рынка DIY. В настоящее время группа представлена тремя брендами – «Строительный Двор», «Теплоотдача» и «Половик».

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