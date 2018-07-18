СМИ: УФСБ проводит выемку документов в Фонде имущества Ленобласти Якобы по делу проектировании газопровода в Бокситогорском районе

Сотрудники Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области проводят выемку документов в Фонде имущества Ленобласти. Об этом в среду пишет 47news.

Информацию об этом изданию подтвердил глава областного комитета госзаказа Андрей Клементьев, который курирует фонд. По данным 47news, мероприятия проводятся по делу о контрактах на проектирование и строительство газопровода в Бокситогорском районе Ленобласти.

В 2016 году ООО «СЗИ-Комплекс» стало победителем соответствующего конкурса. Стоимость контракта составила порядка 12,13 млн рублей. Издание отмечает, что по данным сайта госзакупок, контракт был выполнен. Однако ФСБ выяснила, что работы почти на половину данной суммы подрядчиком не проводились. В результате в прошлом году против «СЗИ-Комплекс» было возбуждено уголовное дело, добавляет 47news.