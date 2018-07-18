Все новости

18.07.18 / 14:39 Новости / Петербург и Ленобласть

СМИ: УФСБ проводит выемку документов в Фонде имущества Ленобласти

Якобы по делу проектировании газопровода в Бокситогорском районе

Коллаж АБН

Сотрудники Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области проводят выемку документов в Фонде имущества Ленобласти. Об этом в среду пишет 47news.

Информацию об этом изданию подтвердил глава областного комитета госзаказа Андрей Клементьев, который курирует фонд. По данным 47news, мероприятия проводятся по делу о контрактах на проектирование и строительство газопровода в Бокситогорском районе Ленобласти.

В 2016 году ООО «СЗИ-Комплекс» стало победителем соответствующего конкурса. Стоимость контракта составила порядка 12,13 млн рублей. Издание отмечает, что по данным сайта госзакупок, контракт был выполнен. Однако ФСБ выяснила, что работы почти на половину данной суммы подрядчиком не проводились. В результате в прошлом году против «СЗИ-Комплекс» было возбуждено уголовное дело, добавляет 47news.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.