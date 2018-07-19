Акции eBay упали на 9% после выхода квартальной отчетности Прибыль выросла ниже прогноза

Акции интернет-аукциона eBay на открытии торгов упали на 9% после выхода квартальной отчетности. Это произошло в четверг.

Согласно финансовой отчетности, квартальная выручка компании выросла до $2,64 млрд, на 10%. Однако прибыль оказалась ниже прогнозов. Компания заработала $533 млн, что оказалось на $50 млн ниже ожиданий, пишут «Ведомости». Также компания снизила прогнозы по годовой выручке.

Аналитики отмечают, что на прибыли компании отразились слабые результаты сервиса по продаже билетом StubHub, который входит в состав eBay с 2007 года. StubHub покзал самый низкий рост выручки за последний год из-за снижения количества спортивных мероприятий в США, сообщили в eBay.

Отметим, ранее стало известно, что eBay собирается проводить реорганизацию. Компания уволит около 300 сотрудников.