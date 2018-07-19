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19.07.18 / 20:17 Новости / Петербург и Ленобласть

Аукцион по ремонту Зеленого моста в Петербурге признали несостоявшимся

Заявок нет

Фото: панорамы Google

Аукцион по ремонту Зеленого моста в Петербурге признали несостоявшимся. Об этом стало известно в четверг из материалов сайта государственных закупок.

На конкурс не подали ни одной заявки. Из-за аукцион признали несостоявшимся. Соответствующий протокол опубликован на странице закупки в четверг.

Напомним, аукцион на ремонт моста объявили в конце июня. Максимальная стоимость работ – 493,6 млн рублей. Речь идет о мосте через набережную реки Мойки по Невскому проспекту. Он построен в 1806 году.

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