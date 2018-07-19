Московская биржа закрылась на понижении Индекс Мосбиржи 2269,45; индекс РТС 1124,43

Торги четверга на Московской бирже закрылись на понижении. Индекс Мосбиржи опустился на 1,1% до 2269,45 пункта; индекс РТС упал на 1,77% до 1124,43 пункта.

Как сообщает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, на российском фондовом рынке продолжаются продажи. Индекс Мосбиржи падает на 1% и торгуется около 2273 пунктов. Индекс РТС направляется в сторону 1100 пунктов. В числе аутсайдеров оказались бумаги Сбербанка. Пара доллар/рубль по-прежнему располагается заметно выше 63,15 рубля и оставляет тем самым возможность для скольжения к 63,85-64,00 рубля. Пара евро/рубль балансирует в коридоре 72,50-74,25 рубля.