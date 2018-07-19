«Дудергофский проект» провел эко-субботник на берегу Финского залива Собрали 10 куб.м мусора

Компания «Дудергофский проект» провела эко-субботник на берегу Финского залива. Об этом организация сообщила в четверг.

Субботник состоялся на южном берегу Финского залива вдоль Балтийского бульвара. К акции компании присоединились активисты #чистобега, которые устраивают уборку с элементами фитнеса. Участники эко-субботника собрали 10 куб.м мусора.

Отметим, «Дудергофский проект» является застройщиков ЖК «Огни залива». Он расположен у Финского залива. Застройщик впервые провел акцию «Чистый берег» в мае текущего года. Тогда было собрано 27 куб.м мусора.