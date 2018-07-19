Директора департамента аудита госконтрактов Минобороны арестовали по делу о взятке в 11 млн рублей Ему грозит лишение свободы от 8 до 15 лет

Директора департамента аудита государственных контрактов министерства обороны РФ Максима Куксина подозревают в получении взятки в размере 11 млн рублей. Заседание Савеловского суда состоялось в четверг.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, Куксина подозревают в намерении продвигать одного из коллег по карьерной лестнице. Куксин якобы просил у коллеги 15 млн рублей.

По статье о получении взятки в особо крупном размере Максим Куксин может получить от 8 до 15 лет лишения свободы. Сам подсудимый вину не признает и отказывается от дачи показаний.

Отметим, Максим Куксин вступил в должность директора департамента аудита госконтрактов в июле 2017 года. До этого возглавлял Управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа и работал в частных компаниях на руководящих должностях.