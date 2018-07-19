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19.07.18 / 15:34 Новости / Россия и мир / Экономика

За шесть лет на индексацию пенсий направят 3 трлн рублей

Законопроект о повышении пенсионного возраста приняли в Госдуме в первом чтении

В течение шести лет российские власти направят на индексацию пенсий 3 трлн рублей. Об этом в четверг сообщил министр труда Максим Топилин.

Топилин заявил об этом в Госдуме в ходе обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста, который был принят в первом чтении. «Все источники, о которых я сказал, они все идут на индексацию пенсий. За шесть лет 3 трлн рублей», — цитирует главу Минтруда ТАСС.

Напомним, за пенсионную реформу в Думе проголосовали 327 человек, против – 102 человека. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста у мужчин на пять лет и на восемь лет – у женщин. Сэкономленные средства предлагается направить на увеличение размера пенсий.

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