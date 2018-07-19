Все новости

19.07.18 / 21:05 Новости / Россия и мир

Пенсии и еще раз пенсии. Итоги четверга

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Власти пообещали в течение шести лет направить на индексацию пенсий 3 трлн рублей. Путин подписал закон о праве повышать предельную ставку пошлины на вывоз ряда нефтепродуктов до 90%.

Коллаж АБН

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В пользу законопроекта высказались 328 депутатов, против реформы проголосовали 102 человека.

Власти пообещали в течение шести лет направить на индексацию пенсий 3 трлн рублей. Об этом сообщил министр труда Максим Топилин.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности повышать предельную ставку пошлины на вывоз ряда нефтепродуктов до 90%. Так, нововведения допускают повышение экспортных пошлин на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин, легкие и средние дистилляты и некоторые другие нефтепродукты.

Депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли закон, который наделяет Центробанк РФ правом на проведение проверок, похожих на обыски или «контрольные закупки». Проверка возможна только в присутствии двух свидетелей, также все контрольное мероприятие должно быть заснято на фото и видео.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.