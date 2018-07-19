Пенсии и еще раз пенсии. Итоги четверга

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Власти пообещали в течение шести лет направить на индексацию пенсий 3 трлн рублей. Путин подписал закон о праве повышать предельную ставку пошлины на вывоз ряда нефтепродуктов до 90%.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В пользу законопроекта высказались 328 депутатов, против реформы проголосовали 102 человека.

Власти пообещали в течение шести лет направить на индексацию пенсий 3 трлн рублей. Об этом сообщил министр труда Максим Топилин.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности повышать предельную ставку пошлины на вывоз ряда нефтепродуктов до 90%. Так, нововведения допускают повышение экспортных пошлин на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин, легкие и средние дистилляты и некоторые другие нефтепродукты.

Депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли закон, который наделяет Центробанк РФ правом на проведение проверок, похожих на обыски или «контрольные закупки». Проверка возможна только в присутствии двух свидетелей, также все контрольное мероприятие должно быть заснято на фото и видео.