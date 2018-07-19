Служба госстройнадзора дала разрешение на создание поликлиники «Мать и дитя» у «Лахта центра» На Лахтинском проспекте

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала разрешение на строительство амбулаторно-поликлинического комплекса «Мать и дитя». Об этом комитет по инвестициям Петербурга сообщил в четверг.

Комплекс планируют построить на участке №39 по Лахтинскому проспекту. Проект строительства предполагает создание многопрофильного стационара с высокотехнологичной медицинской помощью, отметили в комитете. В частности, запланировано строительства медико-генетического центра для диагностики наследственных заболеваний и пороков развития плода.

Напомним, федеральная сеть «Мать и дитя» заявила о намерении построить медицинский центр в Петербурге в начале прошлого года. Компания планировала вложить в проект 5 млрд рублей. Добавим, организация вышла на российский рынок в 2006 году. В настоящий момент в Петербурге работает одна клиника сети.