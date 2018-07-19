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19.07.18 / 15:35 Новости / Петербург и Ленобласть

«Терра Азия Тревел» прокомментировала взыскание пенсионеркой денег за отмененную путевку

Компания считает, что выполнила все обязанности перед клиентом

Турпоератор «Терра Азия Тревел» прокомментировал информацию о взыскании пенсионеркой денег за отмененную путевку. Заявление организация сделала в четверг.

«Терра Азия Тревел» пояснила, что ранее являлась турагентом турпоератора «Матрешка Тур». Компании заключили договор о реализации «Матрешкой Тур» туристического продукта. «Терра Азия Тревел» заявила, что сделала это из-за эксклюзивности прямого беспосадочного перелета на остров Хайнань из Петербурга.

Организация отметила, что по закону обязана информировать заказчика и реализовать туристический продукт. Туроператор же обеспечивает оказание услуг из туристического продукта, уточнили в «Терра Азия Тревел». Компания заявила, что своевременно оплатила путевку заказчицы и информировала ее о всех изменениях по путевке.

Кроме этого, «Терра Азия Тревел» сообщила, что вернула клиентке деньги за несостоявшуюся путевку в полном объеме 21 мая текущего года. В компании уточнили, что располагают соответствующими документами.

Напомним, накануне прокуратура Адмиралтейского района Петербурга сообщила о взыскании около 660 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Она заключила договор с «Терра Азия Трэвел» на покупку двух путевок, которые должна была реализовать компания «Матрешка Тур». Поездку отменили и не вернули за нее деньги, заявили в прокуратуре. Стоимость двух путевок составила 130 тыс. рублей.

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