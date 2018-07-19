Депутат ЗакСа Петербурга предложил субсидировать защищающие детей от «опасного» интернета НКО Из городского бюджета

Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко подготовил законопроект, предполагающий поддержку некоммерческих организаций, которые защищают детей от опасной информации в интернете. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России».

По словам Тетердинко, например, это могут быть организации, которые ведут просветительскую деятельность или борьбу с сообществами и пользователями, распространяющими нежелательные материалы среди несовершеннолетних. В частности, депутат предлагает выделять таким НКО субсидии из городского бюджета.

По данным исследования «Лаборатории Касперского», около 58% детей скрывают свои нежелательные для родителей активности в интернете, приводит данные пресс-служба. При этом более 90% родителей знают о потенциально опасной информации в сети для своего ребенка. Исследование проводилось в 2016 году.