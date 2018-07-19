В Петербурге горел ТРК «Крыша» Загорелась вентиляция

На севере Петербурга горел ТРК «Крыша». Об этом в четверг сообщили очевидцы.

По информации очевидцев группы «ДТП и ЧП Петербург», возгорание произошло около 17:45 часов. Сотрудники МЧС прибыли на место через 25 минут и потушили пожар.

В ГУ МЧС по Петербургу заявили, что сообщение о возгорании получили в 18:03 часа. Загорелась система вентиляции на кровле здания. Площадь пожара составила 15 кв.м. О пострадавших информации нет.

Отметим, ранее в четверг горело историческое здание в Выборге. При пожаре никто не пострадал. Добавим, в текущем году в Кемерово загорелся ТЦ «Зимняя вишня». В пожаре погибло 60 человек. После того все торговые центры России проверили на соблюдение пожарной безопасности.