Все новости

19.07.18 / 19:00 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге горел ТРК «Крыша»

Загорелась вентиляция

Фото: «ДТП и ЧП Петербург»

На севере Петербурга горел ТРК «Крыша». Об этом в четверг сообщили очевидцы.

По информации очевидцев группы «ДТП и ЧП Петербург», возгорание произошло около 17:45 часов. Сотрудники МЧС прибыли на место через 25 минут и потушили пожар.

В ГУ МЧС по Петербургу заявили, что сообщение о возгорании получили в 18:03 часа. Загорелась система вентиляции на кровле здания. Площадь пожара составила 15 кв.м. О пострадавших информации нет.

Отметим, ранее в четверг горело историческое здание в Выборге. При пожаре никто не пострадал. Добавим, в текущем году в Кемерово загорелся ТЦ «Зимняя вишня». В пожаре погибло 60 человек. После того все торговые центры России проверили на соблюдение пожарной безопасности.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.