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19.07.18 / 20:56 Новости / Петербург и Ленобласть

«Золотой софит» в номинации «Лучший режиссер» могут получить Бутусов или Могучий

А также Евгения Сафонова, Марфа Горвиц, Григорий Дитятковский

На премию «Золотой софит» в номинации «Лучший режиссер» претендуют Юрий Бутусов за спектакль «Гамлет» в театре Ленсовета и Андрей Могучий за постановку «Трех толстяков» в Большом драматическом театре. Номинантов премии озвучили в четверг.

Также в списке претендентов на лучшую театральную режиссуру по мнению жюри премии «Золотой софит» — Евгения Сафонова за «Медею» в театре Ленсовета, Марфа Горвиц за постановку спектакля «С вечера до полудня» в театре «Приют комедианта», Григорий Дитятковский за «Мизантропа» в театре Комиссаржевской, пишет «Интерфакс». Лучшим спектаклем большой формы могут признать «Трех толстяков» (БДТ), «Гамлета» (театр Ленсовета) «Оптимистическую трагедию» (Александринский театр), «Мизантропа» (театр имени Комиссаржевской), «Бешеные деньги» (театр комедии имени Акимова) (список приводит «Фонтанка»).

Отметим, всего у «Золотого софита» 28 номинаций. Премию вручают с 1996 года. Лауреатов этого года назовут в конце октября.

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