ЦИК рекомендовал кандидатуру Миненко в состав Горизбиркома Петербурга Его прочат на место председателя

Центризбирком рекомендовал кандидатуру федерального инспектора по Северо-Западу Виктора Миненко в состав Городской избирательной комиссии Петербурга. Внеочередное заседание ЦИК прошло в пятницу.

Конкуренцию Миненко составили бывший секретарь ЦИК Николай Конкин и член комитета Гражданских инициатив Сергей Цыпляев. За Миненко члены ЦИК проголосовали единогласно.

Также ЦИК и ее глава Элла Памфилова раскритиковали работу предыдущего главы Горизбиркома Виктора Панкевича. «Мы настойчиво добивались его отставки», — цитирует Памфилову «Фонтанка».

Ранее петербургские СМИ писали о том, что именно Миненко может стать новым главой Горизбиркома. Его председательство в ГИКе якобы согласовано в Смольном и в полпредстве. Об отставке предыдущего главы ГИК Панкевича стало известно в конце июня. Он работал в комиссии с 2016 года. Теперь его назначили помощником полномочного представителя президента России в СЗФО.