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20.07.18 / 17:04 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

ЦИК рекомендовал кандидатуру Миненко в состав Горизбиркома Петербурга

Его прочат на место председателя

Фото АБН

Центризбирком рекомендовал кандидатуру федерального инспектора по Северо-Западу Виктора Миненко в состав Городской избирательной комиссии Петербурга. Внеочередное заседание ЦИК прошло в пятницу.

Конкуренцию Миненко составили бывший секретарь ЦИК Николай Конкин и член комитета Гражданских инициатив Сергей Цыпляев. За Миненко члены ЦИК проголосовали единогласно.

Также ЦИК и ее глава Элла Памфилова раскритиковали работу предыдущего главы Горизбиркома Виктора Панкевича. «Мы настойчиво добивались его отставки», — цитирует Памфилову «Фонтанка».

Ранее петербургские СМИ писали о том, что именно Миненко может стать новым главой Горизбиркома. Его председательство в ГИКе якобы согласовано в Смольном и в полпредстве. Об отставке предыдущего главы ГИК Панкевича стало известно в конце июня. Он работал в комиссии с 2016 года. Теперь его назначили помощником полномочного представителя президента России в СЗФО.

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